涉嫌誘拐囚禁高雄市14歲少女遭高雄檢方羈押的「保全版李宗瑞」羅育祥，另涉下藥性侵2名國中少女案，被判刑10年徒刑，因檢辯均未上訴，全案於8月31日確定，台北地檢署執行科日前以遠距訊問人在看守所的羅男，確認羅已收到判決並不上訴，認定判決已合法送達，全案定讞，今天囑託高雄地檢署代執行發監。

台北地院7月23日判羅育祥10年徒刑，但事後因檢方及羅男均未上訴，全案於8月31日確定。但羅另涉誘拐囚禁高雄市14歲少女，目前遭高雄檢方羈押中。

由於北檢一度認為北院判決是否合法送達，表達意見，因羅男已被雄檢羈押，因此日前透過遠距訊問，詢問人在看守所的羅男，確認羅已收到判決並不上訴，判決確已合法送達，全案定讞。

北檢今囑託雄檢代執行發監，至於羅男要在那個監獄執行，由雄檢決定。另涉誘拐囚禁少女一案，羅男在日後的偵審問題，則將分別由高雄地院、雄檢提訊羅男調查。

(中時 )