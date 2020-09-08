午後暴雨開炸 氣象局發布6縣市大雨特報 16:272020/09/08 中時新聞網 杜欣穎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 受對流雲系發展旺盛影響，氣象局發布大雨特報。（資料示意圖，黃世麒攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央氣象局針對6縣市發布大雨特報。（中央氣象局） 受到對流雲系發展旺盛影響，中央氣象局今日下午針對6縣市發布大雨特報，南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市以及屏東縣等地山區有局部大雨發生的機率。 另外，今(8)日中午前後臺東縣，臺北市，嘉義市地區，臺中市、彰化縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣(恆春半島)近山區或河谷為高溫黃色燈號，請注意。 (中時新聞網) #氣象局 #6縣市 #大雨特報 #午後 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 入秋首波鋒面周四來襲 氣象局曝2降雨熱區 18:562020/09/07 生活 瘋狗浪前2波沒人理第3波跟著來 輕傷釣客：瞬間眾人全落海 14:352020/09/07 社會 初秋到 迎風面地區降雨增 中南部空品「紅色警示」 21:462020/09/07 生活 轉涼了 入秋第一波鋒面周四到 全台雨最大2天時間曝光 08:072020/09/08 生活 防制人口販運執行成效佳 苗栗獲評特優 18:472020/09/07 社會 包裹染黑 網賣6億條快遞單號 04:102020/09/08 兩岸新聞 東北角瘋狗浪來襲 釣客切記穿救生衣自保 18:352020/09/07 社會 6旬男開車撞入飲料店旁民宅 網友笑回「趕著買紅茶冰？」 12:352020/09/08 社會 幼幼班白鼻心超萌 野生動物醫院人員充當保姆 19:292020/09/07 寶島 亡羊補牢 禁釣區強制驅離 04:102020/09/08 社會新聞 生活熱門新聞 問題當然不在ppm 他再轟陳時中：有臉當衛福部長 - 生活 這8天生日最幸運 紙本藝FUN券抽出65.9萬人 - 生活 熟女私密處長小硬塊 醫掰開看腫成「一顆棒球大」嚇壞 - 生活 台人口罩囤量超過2年 網曝嚴重後果：真的別再買了 - 生活 入秋首波鋒面周四來襲 氣象局曝2降雨熱區 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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