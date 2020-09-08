中央氣象局針對6縣市發布大雨特報。（中央氣象局）
中央氣象局針對6縣市發布大雨特報。（中央氣象局）

受到對流雲系發展旺盛影響，中央氣象局今日下午針對6縣市發布大雨特報，南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市以及屏東縣等地山區有局部大雨發生的機率。

另外，今(8)日中午前後臺東縣，臺北市，嘉義市地區，臺中市、彰化縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣(恆春半島)近山區或河谷為高溫黃色燈號，請注意。

(中時新聞網)

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