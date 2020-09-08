和逸飯店、慕軒飯店攜手CHA CHA THÉ 推出「月圓之味」中秋禮盒，房客或餐飲消費滿千，現場加購85折。（和逸飯店、慕軒飯店提供）

HOTEL COZZI 和逸飯店‧台北民生館「舒適客房」。（和逸飯店提供）

微涼秋意適合旅遊，各家星級飯店除推出各款月餅禮盒，瞄準中秋、雙十連假出遊潮，亦有優惠的住房專案。國泰飯店觀光事業旗下和逸飯店與慕軒飯店，今年與采采食茶聯名推出「和逸掬月禮盒」（每盒1280元）和「慕軒梓月禮盒」（每盒1580元），業者表示，預購2款中秋禮盒現銷量已達7成，「加入AMAZZING CLUB會員預購可享88折，並享有抽獎機會，即日起再加碼抽慕軒及和逸飯店的萬元住宿券、千元抵用金」，此外，針對房客或餐飲消費滿千的饕客，現場加購中秋禮盒享85折。

業者表示，免費加入AMAZZING CLUB會員立享預購月餅88折外，還可參加「吃月餅‧抽好禮」活動，獎項包含連續3年蟬聯米其林指南推薦的慕軒飯店「經典客房住宿券」（價值1萬7094元）、訂房網站旅客高評價的和逸飯店「舒適客房住宿券」（價值1萬3629元）及1000元飯店現金抵用券，每購買乙盒，即可獲得抽獎機會乙次。

「和逸掬月禮盒」以暖橘色調展秋意，主打經典廣式月餅，其餡料有為古早滷肉和棗泥核桃，口味2款各2入，加上南投產區輕焙烏龍茶及采采食茶經典茶食─蜂蜜燕窩黃金糖（6入）；「慕軒梓月禮盒」則採緞面質感包裝，一次囊括古早滷肉、沁滷香菇、松子蓮蓉、棗泥核桃4款經典風味共8入，配上伯爵茶，包裝設計各具時尚秋日特色。

(中時 )