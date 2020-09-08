名嘴朱學恒日前在節目上談及台北市長人選時說，基隆市長林右昌不太行，台北市民不太吃偏遠小鎮來的人選，對此，林右昌於８日指出，台北市、新北市、基隆市和桃園市是首都生活圈，也是1000萬人口大都會，說基隆是遙遠的小鄉鎮，不但無知而且落伍，對基隆人不公平，這種想法和格局實在太狹隘。

林右昌指出，台北市的發展停滯20多年，反而是目前最迫切需要被改造的縣市。從基隆5年多來的進步和建設，可以看出台北市擁有龐大且豐富的資源說實在很可惜，台北市的發展停滯20多年，很多交通問題無解，年輕人也買不起房子，進步幅度更落後其他東亞主要城市，台北市反而最迫切需要被改造。

林右昌表示，台北市是全國菁英匯聚的城市，用「天龍國」形容台北市，反而是貶損台北人的格局，「天龍國」不是什麼好字眼，台北市應該是全台灣人的台北市，台北市要能讓台灣人驕傲，而不是用所謂「天龍國」態度來定位自己。

朱學恒指出，林右昌為基隆市長的規模，一下子要跳到台北市還是有差，還需要歷練，但日前文化部長鄭麗君赴基隆參加古蹟對談時則說，林右昌把在地看得見和看不見的建設，充分一起規劃、發展，並認為，他在治理城市時，喚回在地的歷史及光榮感，也替城市尋得未來發展，並稱林右昌「不管未來做什麼職位，一定都可以做好」等，則令外界猜測綠營將派林右昌，來角逐2022台北市長的大位，對此，林右昌受訪時仍表示，自己目前沒想這麼多，現階段會顧好本分，談文化不談政治。

(中時 )