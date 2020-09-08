凱基證券一名年僅38歲男營業員，疑似為達成業績壓力，跟主管口語爭執，受不了績壓力，選在8月19日（農曆7月1日）鬼門開時身著紅衣於北市社子大橋墜河尋短身亡。北市勞動局表示，雇主應訂定「執行職務遭受不法侵害預防計畫」，若未執行，最高可罰15萬元罰鍰。

勞動局表示，為保障勞工身心安全，2014年起新增《職業安全衛生法》第6條第2項第3款規定，雇主有預防職場不法侵害預防的義務。另依同法施行細則第11條及職業安全衛生設施規則第324條之3第1項規定，雇主應訂定「執行職務遭受不法侵害預防計畫」，並據以執行。

北市勞動檢查處於8月31日派員前往證券公司實施勞動檢查，發現事業單位雖有職場不法侵害預防計畫書，但無相關執行紀錄，違反規定，最高可罰15萬元罰鍰。

另外，關於此案是否有涉過失致人於死等其他民刑事責任，當事人可依《刑法》第276條過失致人於死等規定，再由法院具體個案判斷，雇主對於如何營造友善職場環境要特別用心，免得重傷自己的企業形象； 霸凌行為人也應注意，對別人言詞、行為等為職場霸凌時，情節重大者，雇主得不經預告終止契約，以杜絕職場霸凌並維護多數勞工權益。所以要小心，免得丟掉自己的飯碗。

勞動局長陳信瑜提醒，雇主為預防職場不法侵害，首先要宣示要建立一個「職場零霸凌」的友善環境，要建立「職場正義」，不合理的業績目標涉及過重的工作、不實際的工作目標等職場不法侵害行為，雇主也應特別注意。

(中時 )