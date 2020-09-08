物資包內容非常豐富，包含各式醬料、飲品、餅乾、罐頭、麵條、米酒及環保袋等（戴上容攝）

三重先嗇宮8日上午於舉辦「關懷新北市弱勢家庭暨學校學童物資捐贈活動」現場堆滿各式捐贈物資，氣氛和樂融融。（戴上容攝）

每年中元普渡，三重先嗇宮均會舉辦盛大超渡法會，往年廟方致贈弱勢家庭和社福機構，今年為響應新北市好日子愛心大平台，８日特將普渡後供品捐給社會局以轉贈新北市各區弱勢，共計約300份物資包、白米11350台斤，另捐贈2000公斤洗手乳供三重區27所學校學童防疫。

三重先嗇宮8日上午於舉辦「關懷新北市弱勢家庭暨學校學童物資捐贈活動」，新北市副市長謝政達率社會局長張錦麗、教育局長張明文等、三重區長陳奇正都到場代表受贈。

此外，新北市議員王威元、三重區光榮國中校長黃居正、碧華國小校長賴森華等三重區27所學校單位都感恩到場，現場堆滿各式捐贈物資，氣氛和樂融融。

先嗇宮董事長李乾龍表示，先嗇宮已有266年歷史，為北部地區重要信仰中心，每年中元普渡廟方都會搭建祭壇、豎燈篙，往年物資均是透過里長發送給弱勢家庭，今年響應好日子愛心大平台，全部捐給社會局轉贈新北市所有弱勢家庭，另他也預告9／20將邀請800位慢飛天使與廟方一同做愛心。

社會局長張錦麗表示，物資包內容非常豐富，包含各式醬料、飲品、餅乾、罐頭、麵條、米酒及環保袋等，將透過各社福中心分送給在案中的弱勢家庭，白米1萬1350斤則轉贈給有需求的社福機構；先嗇宮每年年中舉辦獨居長者1日旅遊及歲末均會舉辦獨居長者圍爐活動，並致贈年節禮品，非常感謝廟方善心，以及信眾的愛心。

教育局長張明文表示，過去先嗇宮就常提供洗手乳或藥皂給三重地區27所高中小學，養成學童勤洗手防範腸病毒的習慣，今年因疫情關係先嗇宮年初加送額溫槍、洗手乳，市府更要求學童務必勤洗手防病毒感染，保護自己也保護他人，共同做好防疫、守護健康。

(中時 )