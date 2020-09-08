受惠於美系客戶新機上市計畫，加上疫情帶動筆電熱潮不退，鼎炫-KY（8499）8月營收連續第四個月寫下新高紀錄，由於8月營收優於預期，法人略上修鼎炫-KY每股盈餘至12元，以往年的配息率換算，明年的股息水準仍可期待。

根據鼎炫-KY統計，8月營收達2.39億元，月增3.07％、年增43％。

鼎炫-KY營收連續四個月創歷史新高，主要關鍵來自於疫情吹起的遠距商機，帶動筆電和平板電腦市場出現搶購盛況，迎來高度成長，旗下EMI材料事業受惠於美系品牌新產品上市計畫，接單與出貨表現成績優異，推動8月EMI材料事業營收較去年同期成長近七成，且觀察全球居家辦公、遠距教學需求熱度不減，EMI材料事業出貨可望維持高檔水準。

鼎炫-KY指出，旗下隆揚電子於8月中旬參加中國電子信息博覽會（CITE 2020），今年展會聚焦5G和物聯網、人工智能、智能網聯、智能製造與機器人、大數據等主流趨勢，看好未來5G技術發展加速，集團今年亦加大研發力度，推出多款EMI材料產品上市，可滿足終端消費性電子產品對於電磁屏蔽、複合材料及散熱等EMI材料產品規格提升，在既有NB、PAD應用領域基礎下，積極拓展手機、面板等其他消費性產品應用，以期不斷提升EMI材料事業後續成長動能。

展望2020年第三季，鼎炫-KY持審慎樂觀看法。隨著EMI材料事業主要客戶，新機種產品陸續發表上市，加上5G市場發展態勢越發明朗，有助於挹注集團旗下EMI材料事業產品，維持穩定接單效應，以及保持良好的出貨動能。

(工商 )