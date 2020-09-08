疫情影響國人轉向國內旅遊，地處後山的花蓮今年觀光人次爆棚，根據花蓮縣政府統計，1-7月的觀光人數約為750萬人次，較去年同期成長13％；統計下來，全花蓮最吸晴的13個景點中，台開的新天堂樂園總造訪人次達164萬人次，排名第二，僅次於太魯閣。

根據花蓮縣觀光局統計，全花蓮最吸晴的13個景點，前三名依次為，太魯閣221萬人次居冠，新天堂樂園以164萬人次排名第二，第三名是東大門夜市的115萬人次。

除此之外，受惠於疫情轉國旅，不僅到花蓮旅遊人潮大幅成長，連西部人到花蓮看房詢問度也變多了，香港人詢問度也較之前增加；加上蘇花改通車交通便利性效應漸漸浮現，花蓮房地產市場顯現前所未見的榮景；依花蓮地政事務所最新公佈資料顯示，今年1-8月，花蓮不動產買賣交易件數為2,810件，較去年同期2.438件，整體交易件數成長15％。

顯見後疫情時代，花蓮不僅國旅產值增加，不動產交易更是逆勢成長，完全不受疫情影響。

(工商 )