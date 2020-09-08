新北市坪林「三重好禮加碼送」活動自8月8日起至今邁入最後一周。（坪林區公所提供）

新北市坪林「三重好禮加碼送」活動自8月8日起至今邁入最後一周，活動期間觀光人潮不斷提升，尤其每逢周末更是湧入大量旅遊人潮，成功帶動坪林茶鄉的經濟振興，在地商家紛紛開心表示營業額提升有感。

活動最後一周的抽獎品項同樣相當豐富，除了仍會繼續送出美利達摺疊腳踏車及飛利浦70时LED連網電視之外，也會抽出大家最期待的Gogoro3幸運得主，不只如此坪林區公所本週還額外提供加碼獎項，獎項總金額超過新台幣20萬元，總計抽出80個以上得獎。

只要到坪林消費取得累積滿500元收據或發票，即可至遊客中心兌換摸彩券一張，有機會把Gogoro3騎回家。

坪林區長周慶珍也貼心地提醒大家・活動截止日是在9月9日，請記得把握時間在當天下午5時以前將摸彩聯投入摸彩箱，才不會錯過摸彩的機會，而且投入摸彩聯數量越多，中獎機會就越大，把握抽大獎的最後衝刺機會。更多活動相關資訊可以關注「坪林區公所」Facebook粉絲專頁查詢。

另外，主辦單位在前幾次的線上直播抽獎中，皆隨機抽出10名分享直播影片的觀眾送出500元的超商禮券，預定在9月10日下午2點舉行的最後一次抽獎直播更是把分享直播加碼獎的名額增加成20個名額，希望屆時可以吸引更多觀眾準時來分享抽獎影片，把活動氣氛炒熱到最高點。

(中時 )