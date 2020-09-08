南韓《朝鮮日報》8日一篇評論指出，南韓和台灣在地理上與大陸相近，而且今年1月首次出現了確診病例，因此動員所有國力展開了防疫行動。在疫情大流行中成功防疫的自豪感也彼此類似。但是8個月後的今天，國土面積為南韓的36％，人口相當於南韓46％的台灣，新冠病毒確診人數只有南韓的2.3％，死亡人數為南韓的2％。這也從側面證明了台灣模式是勝者。「K防疫」被判定失敗，現在需要徹底研究和分析「台灣模式」並加以應對。

評論談到，台灣從去年底大陸武漢出現新冠肺炎患者時起，就採取了限制來自武漢的旅遊措施，隔離高危人群遊客，構建政府主導的穩定口罩供應體系等，比其他國家和地區先行一步。不僅迅速開展行政，還引進了尖端技術。台灣行政院今年1月初為了消滅新冠病毒，成立了由IT專家組成的特別工作組，利用人工智慧和大數據，在防疫、居家隔離、診療、用藥等流程中加以應用，就是其中代表性的事例。

總確診人數為494人（包括475名治癒者）、死亡7人，台灣處於最低水平的發病趨勢，就像南韓的「K防疫」一樣，以「台灣模式」（Taiwan Model）的名義向世界宣傳著防疫政策。原本，「K防疫」和「台灣模式」並駕齊驅，但最近的狀況卻變得截然不同。因為南韓由於新冠疫情的再次擴散，甚至必須為面臨近乎封城水平的社交距離而煩惱。

評論指出，「台灣模式」還利用了陸美關係惡化的機會，成為拉動國力增長的動力。上個月，作為美台斷交以來美國政府最高級別人士訪問台灣的美國衛生部長阿札爾甚至盛讚說：「全世界都應該分享台灣的頂級醫療知識。」

另外，身為捷克國家二把手的參議院議長韋德齊斷然拒絕了建交國大陸的警告，從8月30日起對台灣進行了為期6天的訪問，期間他戴著印有兩國國旗的口罩完成了訪問日程。他在台灣立法院演講時，用中文說「我是台灣人」而受到起立鼓掌時，也戴著兩國國旗的口罩。

儘管作為外交使節，但韋德齊在台逗留期間曾兩次接受新冠病毒檢測，防疫工作做的非常徹底。藉由此次訪問，台灣在新冠疫情席捲全球，連聯合國大會也要在線召開會議的情況下，鞏固了能夠進行「正常首腦外交」的模範防疫國家形象。

(中時 )