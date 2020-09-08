鼎炫-KY(8499)受惠於疫情帶動遠距商機，公布8月營收再創新高，也是連續第4個月創下歷史新高，單月達2.39億元，年增43％，累計前8月營收為14.3億元，年增2成。

鼎炫-KY指出，由於遠距需求，筆電和平板電腦今年第2季供需出現吃緊，且旗下EMI材料事業在美系品牌新產品上市，8月EMI材料事業營收年增7成，因目前疫情仍影響辦公及就學，EMI材料事業接下來仍可望維持高檔出貨水準。

鼎炫-KY旗下隆揚電子於8月中旬參加中國電子信息博覽會(CITE 2020)，今年展會聚焦5G和物聯網、人工智能、智能網聯、智能製造與機器人、大數據等主流趨勢，看好未來5G技術發展加速，集團今年擴大研發能量，推出多款EMI材料產品上市，提升EMI材料事業後續成長動能。

衡器事業目前進入智慧秤重物聯網領域，在大陸持續投入食品安全追溯政策，加速推動農改超需求，衡器事業滲透率有望提高。

(時報資訊)