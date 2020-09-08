塑膠射出廠—台翰(1336)8月合併營收1.64億元，台翰精密表示，公司最壞狀況已過，下半年業績可望比上半年好。

台翰旗下主要客戶對於印表機/事務機的拉貨力道與訂單需求持續增溫，台翰8月合併營收為1.64億元，已回到去年同期80%的水準，累計今年1到8月合併營收達11.6億元，年減25.23%。

有鑑於後疫情時代的居家辦公、線上教學成新常態催生，帶動全球家用的印表機/事務機等需求增加，台翰與主要客戶在東南亞地區復工後加速產能稼動率提升，公司自5月起營收年減率逐漸收斂的主要原因，隨著主要客戶為搶占於全球的市場份額進而積極推出新機種問市，目前公司與主要客戶包括：FUJI、EPSON、KYOCERA 等以密切開發一系列投影機、多功能事務機等新產品，新訂單若如預期進度順利，有望於2021年第1季加入量產排程中，並對未來整體營運帶來正面的挹注。

台翰表示，公司全力啟動擴張業務接單的市場範疇，憑藉深耕東南亞市場超過15年在地優勢，且擁有產業鏈中資本密集度最高的模具設計、塑膠射出之量產技術，持續開拓不同產業的訂單機會，目前已接獲包括：3C、家電等產業詢問合作的可能性，將有助整體訂單保持良好的能見度，挹注營運長期成長之動能。

展望第3季，台翰看好家用印表機/多功能事務機終端市場消費需求持續增加，推進主要客戶的備貨需求提升，同時也加速開發新款產品的腳步，不僅帶動越南、菲律賓等廠區產能稼動率回升，產能規模展開進而精進整體毛利率與獲利表現，良好的訂單能見度貢獻東南亞生產基地產值於未來持續擴大，台翰表示，審慎樂觀看待第3季營運。

(時報資訊)