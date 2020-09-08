旅行社爆年底關近百間門市 財經專家：產業蒸空！真空？

新冠肺炎疫情不止，國境持續嚴管，對觀光旅遊業帶來嚴重衝擊，雄獅、易遊網等多家旅行社陸續關閉實體門市，財經專家謝晨彥接受《中時新聞網》訪問表示，國外旅遊占GDP的比重約為2%，對旅行社業者的營收貢獻很大，現在政府無限期延長出國禁令，勢必造成他們的業務縮減及營運困難，儘管有安心旅遊政策帶動國旅，但國內旅遊畢竟是有季節性的，大多集中在暑假、寒假或長假，等同下一次國內的消費要再起來得等到明年2月，再說如果接下來政府的補助用罄，那恐怕會看到一排的旅行業者，你紓困他也沒用，他直接就倒閉。

「怎麼會藥用對了，效果好了卻說要停藥，這是有一種火燒起來以後，你釜底抽薪，那火是不是很快就滅了？」謝晨彥指出，在還看不出何時可解除國境封鎖的情況下，政府應該更努力去刺激國內的旅遊，看到安心旅遊補助民眾反應熱烈，代表效果出來了，就要想辦法再增加經費，讓市場熱度持續保溫，而不是說這項政策可能提早喊停，讓民眾緊張，因為9、10月本來就不是旅遊旺季，又沒有安心旅遊，那整個旅行業是不是就會因此停擺。

謝晨彥也提到，觀光產業包含的層面甚廣，除了旅行社以外，伴手禮、交通運輸、飯店、餐飲業，還有觀光景點的門票收入，以及各大夜市攤商，「不只是一個產業的概念而已，他根本就是一個生態圈，所以當你這個生態圈沒有服務的時候，你會發現這個部分就感覺好像被蒸空了」，謝晨彥認為我們應該要趁這次機會仔細去思考，如何將觀光產業透過政府的力量去做一個有效率的整併或改變。

(中時新聞網)