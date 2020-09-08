《大西洋》月刊日前報導美國總統川普於2018年赴歐期間，取消在第一次世界大戰停戰100周年之際前往在法國一戰美軍公墓憑弔的行程，其實非氣候因素，而是川普覺得去向「一群魯蛇」致敬有何重要，引起全美政壇軒然大波。隨後，雖然川普與政府部門罕見大動作滅火，仍難避媒體議論，而撰稿的大西洋月刊總編輯高德柏格更聲稱「這只是開端」，還有更多川普貶低軍人的內幕。

《大西洋》月刊先前報導指出，川普2018年11月11日原本要去法國的美軍公墓，但當時氣候不佳，而他向另一位高階成員在討論行程中，曾問：「為什麼我應該去美軍公墓？那裏都是一群魯蛇」；而同一行程中，川普與其他官員的對話又指出，「那些在貝勒森林戰役陣亡的陸戰隊是『傻子』」。

另外，根據《紐約郵報》（New York Post）報導，川普取消行程後，前往有百餘年歷史的大使官邸巴黎龐塔爾巴酒店（Hotel de Pontalba）作客，並且開始欣賞官邸內的藝術作品，並在隔日指定將館內3件藝術品，也就是首任駐法大使富蘭克林（Benjamin Franklin）的油畫畫像、富蘭克林的半身雕像，以及一組古希臘神話人物的銀色塑像。打包裝進空軍一號，準備在回國時一起帶回華府。

對此，川普罕見針對單一報導砲火全開抨擊，不僅完全否認報導內容，發誓絕對沒說過這樣的話，並稱並稱若真的存在媒體口中的消息來源，那他們肯定是卑鄙的騙子。

據《國會山莊》報導，高德柏格（Jeffrey Goldberg）6日接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪時表示，「我們有責任報導，且不管他川普怎麼樣說，我們仍要去做」，並表示目前已有更多確認的新資訊，在未來數日或數周內將會有更多相關報導。

對於川普懷疑消息來源的真實性，高德柏格強調大家都很常用匿名的消息來源，特別當前川普總嘗試威嚇他人的政治氣氛下；而這份報導也經過其他媒體確認，CNN也透過多名要求匿名的消息人士確認後，確定屬實。

(中時新聞網)