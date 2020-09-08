謝姓男子自稱是空中比特幣俱樂部台灣區負責人，公司專以每單位台幣3萬5000元投資比特幣，每月可獲3000元紅利，2017年6月起至2019年12月間，舉辦多場說明會吸引97人投資，金額高達6462萬餘元，士林地檢署今偵結，依違反銀行法、多層次傳銷管理法，起訴謝等10人。

起訴指出，謝稱「空中比特幣俱樂部（AirBitClub）」是由巴拿馬人創立，並由江姓、劉姓、許姓等3人負責台北市業務，與其他業務人員在咖啡廳內舉辦說明會，以每單位美金1000元，折合為台幣3萬5000元，推銷比特幣俱樂部投資方案。

謝等人稱，俱樂部總部藉由3500台機器軟件，可針對7種熱門虛擬貨幣進行價差套利或搬磚套利，只要投資1單位，每月可領3000元紅利，1年獲利約23％，檢察官認為，謝等人非法經營銀行業務罪嫌。

違反多層傳銷管理法部分，謝等人以拉人頭方式，轉取直推獎勵、對碰獎勵、見點獎勵，鼓吹、招攬多數民眾加入投資，並從中抽成當作獎勵，推薦下線可拿10分之1收入，對碰也可抽取獎金，以此投資方案，30個月下來，共吸收資金總計達6462萬4000元。

起訴指出，謝等10人，以變質多層次傳銷方式招攬投資人參加俱樂部，除非法經營銀行業務外，投資方式強調保本、保證獲利的名義，招攬投資人參加，實則是以「後金補前金」方式運作有如「老鼠會」，涉犯違反銀行法等罪。

(中時 )