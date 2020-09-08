彰化縣大村鄉公所上月通過「振興經濟暨關懷鄉民禮金發放自治條例」，將發放「關懷禮金」，最高不超過６千元，鄉長游盛表示，未來視鄉庫情況，希望每年都能發放關懷鄉民禮金，變成常態性福利，今年發放時程與辦法尚未確定，但金額應該不會超過中央。

受疫情影響，中央與地方政府為振興經濟，發放各式振興券等相關福利、而地方公所也卯起來發放「振興禮金」，大村鄉公所上月擬定自治條例，經代表會臨時會通過，將送縣府備查，如順利推動，大村鄉民可望在年底前領到「關懷鄉民禮金」。

大村鄉長游勝表示，自治條例針對全鄉鄉民發放現金禮金，屬於社會福利性質，上限鎖定在6千元，條例雖已通過，但預算尚未編列帶縣府回函備查後，將與鄉代會討論預算編列及財源，金額原則上不超過中央，屆時仍須尊重代表會決議。

代表會主席游振府表示，公所與代表會基本上已達成共識，因為是「關懷鄉民禮金」，站在鄉民角度，原則上是希望所有鄉民都能領取，但必須考量年度預算編列與建設經費等，若經費允許下會所有鄉民都發放，除非未來有預算上考量，才會去增減發放金額，或是排富等措施。

公所社政課表示，自治條例雖已通過，但預算尚未編列，待縣府回函備查後，在於鄉代會臨時會中討論預算編列與相關財源，若羅結董事長遺產稅能即時撥入，則預算追加編列作業上應可更順暢

彰化縣政府經綠處也回應，公所自治條例僅為備查動作，並不具審查核准同意權，也不會影響公所施政權責，但未來會請法制處、財政處主計單位，針對公所財務狀況表示意見，給予相關提醒與建議。

(中時 )