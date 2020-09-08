彰化市中興路186巷住戶20多人在光南里長蔡耀叁率隊下至彰基總院大樓門口抗議陳情。（謝瓊雲攝）

彰基七期大樓工程基地位在旭光路與中興路之間，卻因當地位處八卦山斷層、地質土壤鬆軟，施工期間短短一個月內就發生4度塌陷，讓箭頭與紅圈處的186巷內住戶，天天提心吊膽。（民眾提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰基7期工程1個月4度塌陷 住戶抗議要賠償

彰化基督教醫院在彰化市中興路興建7期醫療大樓，卻因營造商利晉工程施作連續壁工程時，數度引發186巷內路面塌陷，光南里長蔡耀叁8日上午率20多名住戶至彰基總院抗議，盼彰基出面以最大誠意要求營造商立即改善並給予住戶鄰房屋損與精神撫慰金等相關賠償。

「捍衛家園！保護生命財產安全。」住戶們拉起布條在彰基大門口高喊口號；蔡耀叁指出，彰基院區就位在光南里，這次出事塌陷的186巷住戶也是光南里民，抗議並非要抵制院方或引發衝突，而是住戶與營造商雙方多次協調未果，希望能有彰基高層出面，拿出誠意居中處理，讓居民安心。

陳姓住戶指出，工程日夜施工嚴重影響生活作息，從5月起就多次向環保局投訴，也寫信請彰基轉告營造公司，甚至報警都未見改善，營造公司也從未主動聯繫，自8月5日起至9月5日更4度塌陷，住家頂樓已出現5公分裂痕，讓人心驚。

房屋傾斜且牆壁龜裂的19號住戶王春元更批評，5日晚間發生塌陷時他親眼見工人滑落再自行爬出，如今大門關上時都會自動滑開，他之前就再三叮嚀工人施工注意，最後還是出問題，要他放著房屋不管搬去飯店，怎麼睡得著？住戶們在此住了40多年，如今大樓施工卻要住戶們陪葬，簡直乞丐趕廟公、豈有此理！

彰基公關主任郭芳智說，可以理解居民住戶驚恐不安的心情，彰基院方將會要求營建商做最安全的處置措施，所有工程應依規定進行施工，營造公司願意提供住宿租屋與飯店住宿等費用，盼彰基能繼續與院區周邊居民和平相處、做守護大家健康的好鄰居。

對此利晉工程公司副總林錦泉回應，已啟動第三方公正單位偕同總工程師、建築師現場會勘，針對全區土地做透地雷達檢查，若地質持續鬆軟有疑慮，會填土補強確保安全無虞才繼續施工。而連續壁工程需要持續施作，才會夜間施工，顧及住戶及大眾安全，已啟動安置計畫、工程也停工，將等問題分析改善後再復工。

彰化縣政府指出，應住戶要求請施工單位與住戶開說明會，建設處也派員到場，將確保業者提出改善計畫並審核通過，才會同意讓工程復工。

(中時 )