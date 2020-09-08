蘇揆宣示2022年2月底前全國中小學教室要班班有冷氣。蘇揆下午表示，經過2個月調查，經調查已確定全台將有10萬6千間教室要安裝，總台數共21萬台。

蘇揆下午出席「中華民國太陽光電發電系統商業同業公會第四屆第二次會員大會」，在提及太陽光電發展的同時，主動提及班班有冷氣的政策推動。

蘇揆說，他提出2022年2月底前全國中小學教室要班班有冷氣，在宣布這個政策時，還要盤點所有學校及教室，目前共有10萬6千間教室要裝冷氣。而經濟部及台電也要先解決冷氣配線問題，這2個月利用暑假，相關單位已通通調查完畢。另外，經濟部要結合業者生產什麼種冷氣，怎麼樣的冷氣適合班班有冷氣，光為達成目標就要多21萬部冷氣，將由經濟部能源局來負責。

蘇揆說，不是只有裝冷氣，還要學校教室及風雨操場的屋頂可以做太陽光電，也要由台電跟業者配合；此外也要由農委會跟教育部配合在學校種樹，節能減熱。

(中時 )