蘇揆宣示2022年2月底前全國中小學教室要班班有冷氣。蘇揆下午表示，經過2個月調查，經調查已確定全台將有10萬6千間教室要安裝，總台數共21萬台。
蘇揆下午出席「中華民國太陽光電發電系統商業同業公會第四屆第二次會員大會」，在提及太陽光電發展的同時，主動提及班班有冷氣的政策推動。
蘇揆說，他提出2022年2月底前全國中小學教室要班班有冷氣，在宣布這個政策時，還要盤點所有學校及教室，目前共有10萬6千間教室要裝冷氣。而經濟部及台電也要先解決冷氣配線問題，這2個月利用暑假，相關單位已通通調查完畢。另外，經濟部要結合業者生產什麼種冷氣，怎麼樣的冷氣適合班班有冷氣，光為達成目標就要多21萬部冷氣，將由經濟部能源局來負責。
蘇揆說，不是只有裝冷氣，還要學校教室及風雨操場的屋頂可以做太陽光電，也要由台電跟業者配合；此外也要由農委會跟教育部配合在學校種樹，節能減熱。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。