農委會主委陳吉仲8日前往雲林縣土庫鎮與豬農們座談，強調一定會做好國產豬標章以及豬肉產地標示，透過清楚、正確、透明的資訊提供，讓消費者可以自行選擇，一旦查獲未依規定標示，將重罰300至400萬元。

陳吉仲表示此次座談會的重點，是要讓國內養豬產業永續經營與提升競爭力，例如興建現代化豬舍提高育成率，另外也要減少空汙與水汙，還有外銷冷鏈的建構，這些都會用到養豬發展百億基金，將在收集各方意見後向行政院報告實施。

距離明年1月1日美豬進口還有3個半月，陳吉仲說這段期間要好好規畫配套措施，其中有2個重點，第1個是農委會推動台灣國產豬肉標章，會盡快對外說明整個流程，以後任何店家包括自助餐、便當業都可申請，藉此鼓勵消費者食用國產豬。

陳吉仲指出，第2個重點是衛福部針對散裝食品與豬肉加工品，已公告都要清楚標示產地，如此才能讓消費者有選擇的自由，一旦違反規定被查獲，最高可開罰300至400萬元。

(中時 )