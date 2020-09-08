70歲恆述法師（藝名費貞綾）3月驚爆欠下3000多萬，她昨（7日）舉辦記者會說明債務問題，否認兩個弟弟張菲與費玉清（小哥）曾幫她處理2億元債務，笑稱張菲只給她「兩意」：失意與回憶。對此，律師林智群表示，如果自己長期贊助姐姐，還被姐姐開記者會酸，可能會把遺囑翻出來修改一下。

恆述法師曾多次傳出債務問題，弟弟張菲和費玉清皆曾出手相助，但3月恆述又爆欠下3000多萬，張菲和費玉清都表明不再處理姊姊的債務。

恆述法師7日出面說明她欠3千多萬巨額高利貸始末，談到與弟弟張菲、費玉清的手足情，她稱弟弟是「小氣巴拉的人」，否認張菲借她2億5千萬，更說：「我2『億』的確拿了，1個失憶、1個回憶」，還嘲諷兩位弟弟好好養老。

「如果長期贊助姐姐，還被姐姐開記者會酸，我可能會把遺囑翻出來修改一下⋯⋯」談到姊弟撕破臉，律師林智群在臉書發文表示「不過即使弟弟表示姐姐不得繼承，也會因為不符合重大侮辱要件而沒效，因為民法第1145條第1項第5款規定，重大侮辱或虐待+被繼承人表示不得繼承=喪失繼承權。缺一不可。」。

網友則是回應：「努力活的比姊姊更久就可以了」、「像這種弟弟有一個就偷笑了，他居然有兩個」、「所以弟弟考慮死前要把錢花光」。

(中時新聞網)