缺席記者會被控「神隱」，農委會：主委陳吉仲下鄉去 16:492020/09/08 中時 李柏澔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 今日衛福部長陳時中與農委會主委陳吉仲均缺席記者會，遭立委批「神隱」。（本報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今(8)日時代力量立委王婉諭邀集時代力量立委邱顯智、陳椒華，以及農委會主委、衛福部長或其他具發言權限之機關代表出席記者會探討美豬牛議題，結果衛福部長陳時中與農委會主委陳吉仲雙雙缺席遭批「神隱」，農委會表示主委陳吉仲因有其他行程，因此缺席。 對此王婉諭會後在臉書上表示「很遺憾，衛福部、農委會仍然神隱，不願出席公聽會和記者會，迴避國會監督，也放棄與大眾溝通的機會。」 農委會表示，主委陳吉仲現為美豬美牛議題的唯一發言人，今日是因下鄉雲林行銷文旦及會面豬農故缺席。 (中時 ) #農委會 #主委 #缺席 #陳吉仲 #美豬美牛 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 羅智強指陳時中 萊劑標準比國際寬鬆1.5倍 12:402020/09/08 政治 新聞早班車》川普前國安顧問 今對台演說 05:242020/09/08 政治 瘦肉精美豬進口 時力：行政程序實質完備再談 11:302020/09/08 政治 開放美豬進口預告期僅7天 時力批蔡政府比馬政府退步 12:332020/09/08 政治 回應消基會要求 陳時中：自付差額特材極端值先以輔導為主 11:102020/09/08 生活 陸授與抗疫專家勳章 並封「人民英雄」稱號 10:132020/09/08 兩岸 聽到蔣萬安要選 綠粉哀嚎：台北市要還給國民黨了 08:412020/09/08 政治 立委轟衛福部藏美豬牛會議紀錄 食藥署：若有需求可放上網 14:292020/09/08 生活 經濟部卡關農漁會加工廠移工聘僱 綠委怨「有政府不做事」 13:012020/09/08 政治 萊豬進口凌駕程序犧牲國人健康 民團痛批偽民主 12:292020/09/08 生活 生活熱門新聞 問題當然不在ppm 他再轟陳時中：有臉當衛福部長 - 生活 這8天生日最幸運 紙本藝FUN券抽出65.9萬人 - 生活 熟女私密處長小硬塊 醫掰開看腫成「一顆棒球大」嚇壞 - 生活 台人口罩囤量超過2年 網曝嚴重後果：真的別再買了 - 生活 入秋首波鋒面周四來襲 氣象局曝2降雨熱區 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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