今(8)日時代力量立委王婉諭邀集時代力量立委邱顯智、陳椒華，以及農委會主委、衛福部長或其他具發言權限之機關代表出席記者會探討美豬牛議題，結果衛福部長陳時中與農委會主委陳吉仲雙雙缺席遭批「神隱」，農委會表示主委陳吉仲因有其他行程，因此缺席。

對此王婉諭會後在臉書上表示「很遺憾，衛福部、農委會仍然神隱，不願出席公聽會和記者會，迴避國會監督，也放棄與大眾溝通的機會。」

農委會表示，主委陳吉仲現為美豬美牛議題的唯一發言人，今日是因下鄉雲林行銷文旦及會面豬農故缺席。

(中時 )