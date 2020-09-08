防疫沒有假期，縣府舉辦防疫講習。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

防疫沒有假期，縣府舉辦防疫講習。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

防疫沒有假期，縣府舉辦防疫講習。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

防疫沒有假期，一刻都不能鬆懈！南投縣政府為擴大防疫能量，強化防疫部署，8日起在國際會議廳辦理2梯次防疫知能暨安全衛生講習，內容涵蓋個人防疫、機關、車輛防疫相關安全衛生知能，希望員工成為防疫種子，將防疫知能擴大至社區，達到防疫無死角目標。

新聞及行政處長林琦瑜表示，防疫知能是每個人都必須具備的基本素養，雖然中央透過各種管道，倡導防疫新生活運動，大多數民眾或縣府同仁都知道要勤洗手及用酒精、漂白水消毒，卻少有機會在生活中正確應用，甚至也不了解動作與方法正確與否。

因此，在縣長林明溱指示下，特別邀請衛生局合作辦理2梯次講習，讓同仁了解防疫措施的重要性，進而成為防疫種子人員，從個人做起，將防疫知能及安全衛生的觀念及作為，傳播給家人與社區，擴大防疫的深度及成效。

衛生局疾病管制科長洪美吟表示，講習內容從認識新冠肺炎及防疫政策、居家隔離、居家檢疫個案健康管理談起，再從最基本的勤洗水、消毒方法，正確戴、卸口罩及防護衣等個人防疫措施，深入到居家、辦公場所清潔消毒方法，藉此讓大家都能落實到生活中，減少病毒感染機會。

衛生局疾病管制科護理人員，也在現場示範口罩選用及正確配戴4步驟、消毒水的選用及調配方法，「內外夾弓大立腕」等洗手七字訣等，過程生動有趣，有獎徵答更是寓教於樂。

(中時 )