媒體報導某證券公司營業員在8月19日疑似為達成業績壓力，跟主管口語爭執後被發現墜河身亡之憾事。臺北市勞動檢查處8月31日前往該證券公司進行勞檢，發現公司內雖有職場不法侵害預防計畫書，但無相關執行紀錄，已違反規定，最高可罰新臺幣15萬元罰鍰。

為保障勞工身心安全、不讓職場霸凌成為無形的職災，2014年起新增職業安全衛生法第6條第2項第3款規定，要求雇主有預防職場不法侵害預防之義務。另依同法施行細則第11條及職業安全衛生設施規則第324條之3第1項規定，雇主應訂定「執行職務遭受不法侵害預防計畫」，並據以執行。

勞檢處指出，霸凌行為人也應注意，對別人言詞、行為等為職場霸凌時，情節重大者，雇主得不經預告終止契約，以杜絕職場霸凌並維護多數勞工權益。所以要小心，免得丟掉自己的飯碗。

勞動局局長陳信瑜提醒，雇主為預防職場不法侵害，首先要宣示要建立一個「職場零霸凌」的友善環境。另外針對企業危害可能發生的地點等要加以危害辨識及評估危害、依工作適性適當調整人力、建構行為規範、辦理危害預防及溝通技巧訓練、建立事件之處理程序、執行成效之評估及改善等暴力預防措施，以確保工作者之工作安全及身心健康。尤其要建立「職場正義」，不合理的業績目標涉及過重的工作、不實際的工作目標等職場不法侵害行為，雇主也應特別注意！

當職場不法侵害發生時，當事者要採證，向企業申訴。事業單位應確保組織內具有公平、公正及保護隱私之通報機制，於接獲通報後，立即進行調查，對受害者給予適當之保護與安置措施，且提供後續追蹤及輔導，如果對企業內申訴沒有得到妥適處理，得向勞動主管機關申訴。

有鑑於職場霸凌對事業單位整體組織及國家社會之負面影響，陳信瑜局長要求雇主應正視職場不法侵害預防之重要性，必須對組織不法侵害控制方法的效果進行評估，了解其有效性，而非等到事件發生才處理。勞工是企業之資產，期盼事業單位能自主管理，落實職安法遵規定，為勞動者打造尊嚴勞動及安全之職場環境，確保勞動者之權益，共創勞資雙贏社會。

(工商 )