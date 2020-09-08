射頻廠耀登科技（3138）8日通過上市審議委員會，為國內5G市場再添一股新興力量，主辦承銷商國票綜合證券表示，截至8月底公司主辦的IPO與SPO金額已逾22億元，耀登也將成為今年第二家由國票主辦通過上市櫃審議會的公司。

耀登科技積極投入5G技術相關事業，目前實收資本額為4.07億元，受惠市場需求崛起，今年上半年稅後純益5,151萬元，每股盈餘1.24元，年增113.79％。自6月起營收也連二個月突破1億元水準，為下半年打下良好基礎。

(工商 )