5G新興力量 耀登通過上市審議委員會 16:402020/09/08 工商 柯宗沅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 射頻廠耀登科技（3138）8日通過上市審議委員會，為國內5G市場再添一股新興力量，主辦承銷商國票綜合證券表示，截至8月底公司主辦的IPO與SPO金額已逾22億元，耀登也將成為今年第二家由國票主辦通過上市櫃審議會的公司。 耀登科技積極投入5G技術相關事業，目前實收資本額為4.07億元，受惠市場需求崛起，今年上半年稅後純益5,151萬元，每股盈餘1.24元，年增113.79％。自6月起營收也連二個月突破1億元水準，為下半年打下良好基礎。 (工商 ) #新興 #耀登 #主辦 #上市審議委員會 #國票 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 證交所首度攜手億載會 上市公司法說會11日登場 15:072020/09/08 財經 eID標案爭議 得標廠東元再澄清 04:102020/09/08 金融．稅務 永續投資夯 凱基搶發新興亞洲永續優選債券基金 15:162020/09/08 財經 外界憂疫苗變異 陸國藥打包票 04:102020/09/08 話題觀察 3萬股東緊張起來 大陸創業板首現ST股 15:142020/09/08 兩岸 能海電能EV-50快充電動機車 上市 04:102020/09/08 產業特刊 《業績-電腦設備》精元8月營收登峰 Q4能見度高 10:002020/09/08 財經 通過私有化... 58同城將自紐交所下市 04:102020/09/08 全球財經 西湖柚見中秋 徐耀昌邀你嘗鮮 04:102020/09/08 地方新聞 新北八里文旦柚上市 預購滿百斤加贈浪漫「心型文旦柚」 13:312020/09/08 寶島 財經熱門新聞 電信三雄再戰4G 499雙飽 - 財經要聞 - 工商時報 雅迪登台 電動機車進入戰國時代 - 財經要聞 - 工商時報 若「3天規則」生效 華爾街分析師：美股今晚不妙 - 財經 剩6天 華為死期快了！傳急叫台積電做一件事 - 財經 撼訊搶疫情商機告捷 獨家代理新冠病毒抗體快速檢測試劑 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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