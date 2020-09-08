台股開高震盪收紅，且外資偏匯入，及出口商續拋匯，激勵新台幣升勢明顯，盤中一舉突破29.3元，尾盤央行進場調節後，升值大幅收斂，終場收在29.505元兌1美元的逾一個月新高，升值1.9分，為連續二個交易日收高，台北外匯經紀公司成交量9.7億美元。

外匯交易員指出，台股連二個交易日回檔整理後啟動攻勢，力道雖稍顯不足。但外資偏匯入轉為買超42億元，尤其出口商放棄新台幣貶值的期待，仍進場拋匯、先跑先贏，使得新台幣升勢更明顯，盤中一舉衝破29.3元至29.271元的近一個半月新高。尾盤老大（央行）只有加大力道作價，暫守住29.5元防線。

外匯交易員認為，新台幣實質匯價盤中失守29.3元，感覺老大（央行）有點壓力，真槍實彈進場調節，加上尾盤擴大作價幅度超過2角，顯現愈來愈接近放手的臨界點。但由於17日就要舉行第三季理監事會，推測至少應會堅守到開完會再做打算。

(工商 )