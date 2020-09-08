陸茶飲商掀赴港上市潮 喜茶、奈雪傳2021年上市 16:402020/09/08 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸著名的人氣連鎖茶飲品牌「喜茶（HEYTEA）」及「奈雪的茶」傳出擬赴港上市，據傳兩間茶飲商8月份先後與多間投行接洽，籌備2021年在港上市，預期集資額各介乎4億至5億美元。 綜合港媒報導，喜茶及奈雪近期不約而同開始籌備在港上市的事宜，目標2021年底前上市。其中，奈雪原本有意赴美上市，最終因瑞幸咖啡造假醜聞影響，決定轉赴香港上市。據報，喜茶及奈雪目前仍未指定最終的保薦及承銷團隊，而上市計劃及集資額或有更改。兩家企業對於上市傳聞皆未予評論。 (工商 ) #喜茶 #茶飲 #赴港上市 #奈雪的茶 #集資額 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 南投茶博會10月9日登場 巧克力咖啡添香 04:102020/09/08 地方新聞 陸疫苗年產6億劑 最快年底上市 04:102020/09/07 話題觀察 暗盤先飆 農夫山泉今在港上市 04:102020/09/08 全球財經 茶粉造粒新商機 茶葉枕睡得香甜 12:202020/09/07 財經 《食品股》統一攻質感茶飲市場 新品牌出擊 11:082020/09/07 財經 中型運動休旅新款上市再掀戰火 04:102020/09/07 時尚消費 喜茶、奈雪的茶 尋求2021年在香港上市 11:312020/09/08 兩岸 新北八里文旦柚上市 預購滿百斤加贈浪漫「心型文旦柚」 13:312020/09/08 寶島 《興櫃股》棒辣椒射三箭 年底獲利衝一波 11:252020/09/07 財經 三星邀星粉搭星宇航空 1萬英呎上空揭曉Galaxy Z Fold2上市資訊 15:462020/09/08 科技 財經熱門新聞 電信三雄再戰4G 499雙飽 - 財經要聞 - 工商時報 雅迪登台 電動機車進入戰國時代 - 財經要聞 - 工商時報 若「3天規則」生效 華爾街分析師：美股今晚不妙 - 財經 剩6天 華為死期快了！傳急叫台積電做一件事 - 財經 撼訊搶疫情商機告捷 獨家代理新冠病毒抗體快速檢測試劑 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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