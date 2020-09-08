大陸著名的人氣連鎖茶飲品牌「喜茶（HEYTEA）」及「奈雪的茶」傳出擬赴港上市，據傳兩間茶飲商8月份先後與多間投行接洽，籌備2021年在港上市，預期集資額各介乎4億至5億美元。

綜合港媒報導，喜茶及奈雪近期不約而同開始籌備在港上市的事宜，目標2021年底前上市。其中，奈雪原本有意赴美上市，最終因瑞幸咖啡造假醜聞影響，決定轉赴香港上市。據報，喜茶及奈雪目前仍未指定最終的保薦及承銷團隊，而上市計劃及集資額或有更改。兩家企業對於上市傳聞皆未予評論。

(工商 )