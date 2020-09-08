高雄氣爆陰影再現？台中豐原7日晚間至8日清晨連傳多起天然氣洩漏，包括豐年路、豐勢路2段、水源路、豐東路、富陽路等陸續有民眾聞到濃濃瓦斯臭味。欣彰天然氣公司派員到場偵測未達危險濃度，告知派工修復要等1個月，許多居民擔心高雄氣爆重演，一夜不得安眠。

台中市消防局7日下午4時接獲民眾通報指稱，豐年路125巷發生天然氣外洩，立即派遣豐原分隊，出動消防車3輛、消防人員8名到場。經使用五用氣體偵測，測得數值14ppm，隨後欣彰公司也派員到場查到洩漏點。

但危機尚未解除，接著富陽路、豐東路、水源路126巷、豐勢路2段陸續傳出天然氣外洩。台中市消防局從7日深夜至6日清晨陸續接獲通報，119電話被打爆，消防隊員疲於奔命。當地居民擔心漏氣範圍擴大，一夜不得安眠。

一夜之間突然發生天然氣「連環漏」，居民人心惶惶，擔心高雄氣爆重演。消防隊員私下表示，應是天然氣公司查漏，於管線內加重臭劑，可能輕微漏氣的舊管飄散瓦斯味，平常不易察覺「小漏氣」，突然接二連三爆出來。

翁子里長連佳振氣憤表示，富陽路與豐勢周邊住戶忍受多個月天然氣外洩的臭味及生命安全的威脅，每每動員警方及消防隊前來戒備。天然氣公司派員查漏，也允諾派工修復，結果是一等快1個月完全無音訊，昨晚又發生天然氣洩漏，竟答覆「東北街等2個月也還未派工！」

連佳振說，映豐錦社區50戶居民難忍天然氣臭味，更擔心電器火花引爆，但欣彰人員告知洩漏濃度沒有立即危險，「家裡彌漫瓦斯味，有誰不怕氣爆？」最後與社區主委協調，決定暫停供氣，居民無法煮食也沒有熱水澡。

欣彰公司豐原營業所工程股股長鄧宗港說明，日前通報漏氣點均已修復，7、8日有部分是誤報，研判是抓漏時添加臭劑，幹管沿線其他用戶若器具燃燒不完全，就可能飄散臭味。鄧強調，每年依機制汰換舊管，因台灣位處地震帶，管線鬆脫機率較高，不定期巡檢抓漏。

(中時 )