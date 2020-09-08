砂石車「凍北條」 追撞4車3人送醫 16:452020/09/08 中時 許家寧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新莊台65線發生砂石車追撞車禍，共計5車撞成一團，3人胸悶送醫。（新莊警分局提供／許家寧新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市發生五車連撞車禍，一輛砂石車今下午3點多行經台65線新莊匝道在中正路往板橋方向，疑似未注意前方車況，煞車不及撞上前方小客車，衝擊力道順勢再推撞前方3車，警消到場救援，共有3名駕駛胸悶送醫，傷勢無礙，警方正調查釐清車禍原因。 (中時 ) #台65線 #車禍 #砂石車 #救援 #警消 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 酒駕男闖紅燈肇逃 不到1分鐘又追撞6機車 11:492020/09/07 社會 台中賓士男午夜酒駕失速 連環撞爛5車 14:142020/09/08 社會 高速公路驚見男子「來回穿梭」還推倒員警 4車8警才制伏 14:512020/09/08 社會 一銀ATM盜領案 車手潘可夫明刑滿出監 12:072020/09/07 社會 高捷後驛站隧道突冒火花 司機驚見急煞疏散旅客 13:022020/09/08 社會 宜蘭大溪瘋狗浪狂捲釣客 2死2命危3輕傷 11:192020/09/07 社會 品學戀獨家2／新北賴品妤宮廟跑攤 苗栗曾玟學變「地下助理」全程跟車 07:342020/09/08 政治 女兒洗澡答應給搓背 爸竟伸狼爪揉胸、指侵判3年4月 10:352020/09/08 社會 新北善心人 合捐近億元消防設備 04:102020/09/08 地方新聞 頭城大溪漁港湧巨浪 一回頭 人都不見 瘋狗浪捲10釣客 4死1命危 04:102020/09/08 社會新聞 社會熱門新聞 冒充國家隊賣61萬片口罩 南投無良商人遭羈押禁見 - 社會 網紅是非多 搶生意互告 - 社會新聞 - 中國時報 人妻勾上司車內激情 嬌嗔「早上吸過」老公綠爆 - 社會 獨》台中豐原天然氣「連環漏」 修復竟要等1個月 - 社會 弟弟不爽姊姊可以改遺囑嗎？律師林智群點出關鍵 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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