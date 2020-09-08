新北市發生五車連撞車禍，一輛砂石車今下午3點多行經台65線新莊匝道在中正路往板橋方向，疑似未注意前方車況，煞車不及撞上前方小客車，衝擊力道順勢再推撞前方3車，警消到場救援，共有3名駕駛胸悶送醫，傷勢無礙，警方正調查釐清車禍原因。

(中時 )