不分男女，隨著年紀增長而社交圈限縮，要脫離單身變得很困難，遑論外型低於一般值的中年人，日本一位41歲的平手先生，自小對自己超醜外表感到自卑，長大後還真因為外貌而情路坎坷，直到他生了一場大病後，決心逆轉人生，努力找到方法成為受歡迎的人，如今是一年約會上百個正妹、還被採訪的把妹達人。

超級醜男平手先生，讓自己從被女生們討厭變成被女生們喜歡，還因為太擅長約會而登上節目，他回憶過去的人生，表示一直都有意識自己長得不好看，甚至到了讓異性覺得難以接受的程度，感情路也走得坎坷，很多女友都是劈腿帥哥而分手，他因此感到自卑，甚至一度對女性抱持敵意。

平手先生自認外型壓倒性沒優勢，放交友軟體、社群的照片，會找專業攝影師來拍。(翻攝自IG)

直到30歲那年，平手生了場大病，嚴重時曾心臟驟停，命都差點丟了，但讓他意識到生命的可貴與短暫，他因此立志成為萬人迷，先從認清自己開始，平手知道改變外貌不可行，所以從其他地方下手，最後真的讓他找到訣竅，開始在女性間成為人氣男，一年約會300名女生，連跟廣瀨愛麗絲、小島琉璃子等跟明星撞臉的超級美女都有，在網路上掀起熱議，電視台還慕名來專訪他。

平手上節目時，首度分享自己逆轉劣勢的秘訣，有3招，首先為了成為約會達人，他同時使用高達10個交友app，對上班族的他來說，休假時間很寶貴，假日會一整天平均安排3、4個女生見面，約會多，脫單機會就大一點。

另外，平手形容自己的外型是「壓倒性的沒優勢」，但不管社群還是app都需要露臉照片，所以他找攝影師朋友幫他拍形象照，透過專業技術來修飾不足，挑照片也有訣竅，平手會挑具有清爽感、能看得見體型的全身照，可帶出親和力，他還提醒，很多人玩交友軟體或社群會點讚女生照片，他建議沒放照片的女生更要去點讚，會讓女方覺得你不是光看外表的那種膚淺男生，且更有機會得到對方的回應。

(中時新聞網)