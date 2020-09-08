台中市長盧秀燕與立委江啟臣製作香菇清湯赤肉羹，不但簡單易上手，兩人更大讚新社香菇品質優秀，讓民眾吃得健康、吃得美味。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕大讚台中香菇品質第一，為全國最大生產基地，產量占6成以上，是市府重視的產業之一。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕表示，新社香菇CP值高，自己也都會贈送外賓新社香菇禮盒，大家都讚不絕口。（盧金足攝）

全台生產香茹的重鎮台中市新社區，8日舉行香菇評鑑大賽，由市長盧秀燕與立委江啟臣宣布菇王由廿七歲青年菇農吳鎮安奪冠，一般香菇包長好幾朵，他的香菇大到一包只長一朵，培養更費時，近年來台灣香菇遇大陸低價競爭，盧秀燕表示，第一名菇農栽種的香菇朵朵肥美，被餐飲集團搶先預訂，「不管哪一級，入圍通通不簡單！」

推廣台中在地優質乾香菇，台中市府農業局輔導新社區農會今日舉辦台中市第11屆「菇城囍事‧遇菇幸福」香菇評鑑活動，吳鎮安連續2年勇奪冠軍，盧秀燕親自出席頒獎，肯定台中在地青農願意留在家鄉發展。

盧秀燕大讚台中香菇品質第一，為全國最大生產基地，產量占6成以上，是市府重視的產業之一，與地方農會連續11年舉行香菇評鑑，就要給民眾最優質的台中香菇。

此次評鑑活動吸引近400位菇農參賽，從中評選出40名菇農再進行評鑑，第一名菇農栽種的香菇朵朵肥美更被餐飲集團及早預訂收購，她說，「不管哪一級，入圍通通不簡單！」菇農通過層層關卡，名次之間落差皆不超過5分。

盧秀燕表示，新社香菇CP值高，自己也都會贈送外賓新社香菇禮盒，大家都讚不絕口，更推薦民眾在家熬煮雞湯一定要加台灣香菇，支持在地食材、新鮮美味。

江啟臣強調，入圍就是肯定，早期香菇走私猖獗，菇農更要面臨諸多天侯因素十分辛苦，希望民眾能夠多支持台灣香菇，讓好食材能夠推廣出去。

評鑑邀請行政院農業委員會農業試驗所、農糧署及農業學術研究單位等菇類專家學者，透過外觀、重量、厚度、香氣、色澤及口感等部分進行評比，由吳鎮安勇奪冠軍成為菇王，亞軍為黃朝陽、劉文卿，季軍為許源成、宋天佑、吳忠建，佳作為王國順、王煜翔、羅進昌、及吳永信。

農業局長蔡精強說，香菇屬於低溫型菌類，出菇需要低溫刺激生長，氣候溫和、日夜溫差相距10℃的中部低海拔山區是栽植首選，其中新社區有來自河谷的地形風及台灣海峽吹拂的東西向風，適合香菇生長，栽培數量全年約1億包，約241公頃，產量2393公噸，共有16班菇類產銷班。

料理達人蔡季芳及主廚李耀堂親自示範多項香菇創意料理，盧秀燕與江啟臣製作香菇清湯赤肉羹，不但簡單易上手，兩人大讚新社香菇品質優秀，讓民眾吃得健康、吃得美味。

如何買到好香菇？農業局說，民眾在購買香菇時，須注意香菇外形完整度、菇傘是否有皺褶、顏色是否呈深褐色、菌褶內色澤淺黃，如剝開時聽見清脆聲響，即代表新鮮、水分含量少。

氣味部分則可以打開封口以鼻聞有濃郁香氣且無其他異味，或以60度溫水浸泡後，觀察湯水是否呈茶褐色且無其他雜質；可藉由產銷履歷支持在地安全、新鮮、美味的好香菇。

(中時 )