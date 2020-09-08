投資人寄望於歐洲央行將在貨幣政策會議暗示進一步的寬鬆，以及三星電子帶領科技股向前，南韓疫情相較數日前的趨緩，推升KOSPI指數連續第二日收漲。

周二南韓KOSPI指數收漲17.69點或+0.74%，為2401點，突破2400大關。外資今日賣超300億韓元，機構投資人淨賣出210億韓元，散戶淨買入350億韓元。

南韓今日新報136新冠病例，接近近三周的低位119名。

南韓Daishin證券分析師李京民(Lee Kyoung-min音譯)指出，今天KOSPI的揚升都是關係到三星，一系列的新聞，從全球企業釋放出來的製造和代工訂單，刺激了該公司獲利預期，以及外資的買進。

投資人亦高度寄望於歐洲央行追隨美聯準會，會維持低利率政策。

三星電子延續上午漲勢，下午收漲3.89%，報5.87萬韓元。三星今晨傳出吃下高通手機處理器的代工製造訂單。SK海力士收漲1.2%，電子股的次指數亦上漲3.03%。

韓元微幅上升，在離岸交易平台，1186.5韓元兌一美元，較昨日上揚0.1%。

(時報資訊)