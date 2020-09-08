國際信評機構惠譽（Fitch Ratings）公布最新「全球經濟展望報告」（GEO），將2020年全球國內生產毛額（GDP）預測由6月預估的負成長4.6%，略為上修至負成長4.4%。

惠譽表示，在3、4月實施的防疫封鎖措施逐步解封之後，全球經濟活動的復甦超出預期，但預期擴張的步伐很快就會放緩。

惠譽首席經濟學家Brian Coulton表示，中國的GDP已經重回疫前水準，美國、法國與英國的零售銷售額現在已經超越2月的水準，但懷疑這將成為備受期待的V形復甦。他表示，歐洲仍然面臨失業衝擊，企業持續削減資本支出，以及社交距離措施將繼續直接抑制民間開支。

惠譽在報告中，將2020年美國經濟預測從6月預估的萎縮5.6%調升為萎縮4.6%；將中國今年GDP預測由成長1.2%上修至成長2.7%。此外，歐元區今年GDP預測由負8.0%下修為負9.0%，並將英國今年經濟預測由負9.0%下修為負11.5%。

新興市場（除中國外）今年GDP預測由負成長4.7%下修至負成長5.7%。這主要反映對印度本財年（截至2021年3月底）經濟預測的大幅修正，由6月預估的下滑5.0%下修至下滑10.5%。

(時報資訊)