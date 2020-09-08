台灣證券交易所今日有價證券上市審議委員會，審議通過耀登(3138)初次申請股票上市案，該公司今天興櫃價格為81.58元。

耀登主要業務為射頻天線生產及銷售、量測設備代理銷售及檢測認證服務，市場結構為：內銷23.81％、外銷76.19％。申請上市資本額4.07億元，輔導上市承銷商為國票綜合證券，2017年到2019年稅前盈餘為0.62億元、0.91億元及0.75億元，每股稅後盈餘1.06元、1.29元及1.46元；今年上半年稅前盈餘0.66億元，每股稅後盈餘1.24元。

(時報資訊)