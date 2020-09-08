《證交所》耀登通過上市審議 16:482020/09/08 時報資訊 莊丙農 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣證券交易所今日有價證券上市審議委員會，審議通過耀登(3138)初次申請股票上市案，該公司今天興櫃價格為81.58元。 耀登主要業務為射頻天線生產及銷售、量測設備代理銷售及檢測認證服務，市場結構為：內銷23.81％、外銷76.19％。申請上市資本額4.07億元，輔導上市承銷商為國票綜合證券，2017年到2019年稅前盈餘為0.62億元、0.91億元及0.75億元，每股稅後盈餘1.06元、1.29元及1.46元；今年上半年稅前盈餘0.66億元，每股稅後盈餘1.24元。 (時報資訊) #耀登 #興櫃 #射頻天線 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 證交所首度攜手億載會 上市公司法說會11日登場 15:072020/09/08 財經 5G新興力量 耀登通過上市審議委員會 16:402020/09/08 財經 《電子零件》業績看俏＋外資點讚 台達電反彈 11:592020/09/08 財經 《業績-其他電子》搭5G升級列車 尖點獲利進補 09:432020/09/08 財經 《業績-觀光》8月營收雙升登同期高 漢來美食H2加速衝刺 15:062020/09/08 財經 臺灣首發!!! 讓Porsche 911 Carrera駕馭超進化的倍適登BILSTEIN EVO SE避震器 16:212020/09/08 汽車情報-改裝頻道 電價審議委員會14日登場 電價將連五凍 04:102020/09/08 財經要聞 證交所線上引資 圓滿成功 04:102020/09/08 證券．權證 《造紙股》榮成8月營運持穩 Q4旺季樂觀 11:422020/09/08 財經 天線廠耀登審議通過 上半年稅前純益達6,621萬 16:512020/09/08 財經 財經熱門新聞 電信三雄再戰4G 499雙飽 - 財經要聞 - 工商時報 雅迪登台 電動機車進入戰國時代 - 財經要聞 - 工商時報 若「3天規則」生效 華爾街分析師：美股今晚不妙 - 財經 剩6天 華為死期快了！傳急叫台積電做一件事 - 財經 沙國大砍價 國際油價重挫 - 全球財經 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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