繼台塑四寶因歲休因素，8月業績表現趨緩後，台聚集團8月營收也全面趨緩下滑；其中，華夏（1305）8月營收月減0.84％，但較去年同期減少23.38％；台聚（1304）、台達化（1309）8月營收月減2.29％、2.63％，年減15.4％、4.59％，至於亞聚（1308）8月營收月減5.55％，年衰退22.82％。

台達化EPS營收佔比約50％、ABS約30％、GPS佔20％。第二季EPS0.95元，季增120％，年成長187％：上半年EPS1.37元，年增53.9％。受惠ABS需求增加、利差擴大，7月自結獲利2.2億元，EPS0.64元。

分析師認為，疫情帶動白色家電中「冰箱」需求，有助支撐ABS、GPS需求；而疫情帶動外賣商機，塑膠餐具、塑膠盒等也使GPS穩健走堅。SM等相對原料價格趨緩，利差持穩提振。

台聚EVA最大市場是大陸，除強攻太陽能EVA外，也發展高性能及特殊應用之EVA產品，今年預計有兩套新增產能，另擴大東南亞市場，降低市場集中風險。

大陸第二季起復工進展快速，加上太陽能裝機需求拉升，催化EVA報價連番墊高；台聚、亞聚9月接單已滿，10月底可望延續價量齊揚力道，年底前需求不看淡。另，轉投資台達化ABS銷售動能活絡，利差持穩放大，也有助拉抬台聚收益能量。

此外，近期PE因美國颶風影響，加上EVA需求增溫，產能排擠，最新報價勁揚7~11％，有利台聚、亞聚第三季獲利蓄勢躍進。

台聚LDPE／EVA總產能15萬噸，EVA有近半應用在太陽能。亞聚去年EVA銷售量突破10萬噸創新高，當中塗覆級約2.3萬噸，年成長八成，今年銷售量目標3萬噸。

(工商 )