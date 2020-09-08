許多女性對於到婦科看病需要內診都會感到既害羞又尷尬，甚至還會特地挑選女醫師看診。婦產科詹景全醫師就分享，自己碰到一名女病患，因私密處長出硬塊，但害羞不敢讓男醫師內診，每次都是拿個藥回家擦，怎料硬塊越長越大，最後腫成如一顆棒球大，最後醫師也進行手術，解決病患困擾。

婦產科醫師詹景全日前在節目《醫師好辣》上分享，一名46歲的女病患，主述私密處長了一硬塊，還強調小小的，詹景全一聽直覺反應可能是感染性病得到「菜花」，便說要內診，沒想到婦人卻拒絕的說，「不用內診啦，我拿個藥就好，」更說其實今天原是要掛診女醫師，但看錯日期選到了男醫師。後來醫師說若無法內診便不能開藥，且在護士強力勸說下，婦人才願意接受內診。

當詹景全一看卻發現，婦人所謂的小硬塊，其實已腫「一顆棒球」這麼大，他追問後才得知，這情況長達2、3個月之久，且在別家看診都是拿個藥回家擦，才會導致情形變嚴重。但醫師也說幸好不是感染性病，而是巴氏腺囊腫。他說巴氏腺是讓私密處口分泌黏液，產生潤滑作用，但發炎會造成腺體分泌口堵塞進而化膿，婦人拖了這麼久，才讓硬塊越腫越大。

最後醫師趕緊替婦人進行「引流手術」切開硬塊。詹景全也補充說，一般人手術後皮膚有彈性能自動修復成原來狀態，但婦人腫塊過大，所以手術切開後「皮膚外面是一團皺褶」，他也另外進行了皮膚修整，才恢復原狀。

婦產科醫師詹景全在節目《醫師好辣》上分享，自己碰過一名女病患因罹患巴氏腺囊腫，且不斷延後看診導致下體腫如一顆棒球這麼大。(影片來源/醫師好辣Youtube官方頻道)

(中時新聞網)