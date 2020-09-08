蘋果（Apple）今年有極高可能性一次推出4款新iPhone，由於疫情影響研發預備與供應鏈生產作業，先前曾數度傳出會分批上市的說法。在邁入9月傳統iPhone發表日子之際，則是更進一步傳出將會分批「發表」。若成真，這可是前所未有的事！

根據天風國際分析師郭明錤的說法，蘋果今年度在下半年預備的4款新機，分別是1款5.4吋、2款6.1吋，以及1款6.7吋的機種。根據後續消息，這4款手機可能5.4吋與1款6.1吋螢幕的款式，屬於入門款；而另兩款則是隸屬iPhone 12 Pro系列。

針對iPhone 12系列的手機會在何時發表？先前知名財經外媒認為蘋果會先發表入門的5.4吋iPhone 12，以及6.1吋的iPhone 12 Max。但稍早前電子時報（Digitimes）則是認為，2款6.1吋的機種會先在10月份發表，6.7吋以及5.4吋的款式則會稍晚推出，兩者看法略有出入。

但在iPhone 12系列發表之前（蘋果先前已經表示，今年新機將會比往年晚數週才發表），仍有不少新品排隊等著正式亮相。根據先前爆料達人 Jon Prosser (@jon_prosser) 的說法，他的消息來源指出蘋果將會在美東時間 9月8日早上9點，也就是台灣時間9月8日晚間9點，透過新聞稿發表新一代iPad Air以及Apple Watch Series 6；但是也有滿準確爆料歷史的財經外媒記者 Mark Gurman則是認為蘋果會在本周公布秋季發表會的確切時間。

而Mark Gurman與 Jon Prosser 觀點上較為接近的是，Apple Watch Series 6以及新款iPad Air等產品，有很高機率在近期發表。不僅如此，Mark Gurman認為蘋果也將推出採用新款晶片的入門款Apple Watch新品，用以取代當前的Apple Watch Series 3，成為入手Apple Watch的最低價選擇。

根據 Jon Prosser 的說法，台灣時間8日晚間很可能將有好戲上演！想要第一時間了解蘋果新品的果粉，或許可以等在電腦面前捕捉第一手消息！

(科技)