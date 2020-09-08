李康生外地拍戲，眼睛充血如電影中邪樣貌。（李康生提供）

《馗降：粽邪2》首週全台破2800萬的票房佳績，房及口碑皆超越首集，男主角李康生宣傳期間都在大陸拍戲，心繫台灣的宣傳卻無法參與，他在上映前夕人在廣州，卻發現自己的眼睛突然充血，跟電影裡的角色們中邪時的眼睛一樣，讓他嚇了一跳。

他昨（7日）終於回到台灣，在臉書曬出多張拍攝期深夜練習「跳鍾馗」的照片，浪漫地表示：「忙了兩個半月，終於回台啦…但還要居家隔離兩週。火哥我先找好兄弟喝個酒去…」李康生同時希望出關後能夠立刻歸隊，加入宣傳的一份子。

電影上映後，女主角許安植收到許多觀眾私訊，有一位通靈女性，就對安植表示：「我懂妳的心情」，可見安植的表演相當獲得觀眾的認同。許安植的爸爸，為來不及看到安植演出已離世的爺爺買了一張票，帶了有著安植姐妹和爺爺合照的抱枕，一起看電影，對於女兒的演出感到驕傲。

此外，陳雪甄在片中演到入魔的模樣令人印象深，她現在走到哪都被叫「阿姨」，粉絲數量也不斷竄升，比鬼更可怕的演技令人驚艷與驚嚇，但也有暖心的觀眾相當入戲，提問：「阿姨後來好嗎？她真的好辛苦喔。」

李康生拍攝期深夜練習跳鍾馗。（摘自李康生臉書）

陳雪甄第一次看到全片，內心很激動，哭了好幾次，她想起那時候拍攝時的情景，因為太了解這些角色們，每一個角色都是經過她的表演指導，看到佳敏流淚，她也跟著流淚。雪甄老師跟觀眾分享，自己在詮釋這個被家暴的角色前，也做了許多功課，被家暴的婦女其實內心還是愛著丈夫的，所以才能表現出細膩層次的演技。

飾演阿怪的劉國劭在電影映畢現身時，觀眾都會開心地笑出聲，劉國劭表示「在廳外可以找我買張符，一張50元」，惹笑眾人。在恐怖片裡演出諧星角色的劉國劭，其實非常怕鬼，一路走來也相當不容易，如今獲得觀眾的喜愛，非常開心。

(中時 )