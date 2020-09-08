美國總統川普再次對軍方開罵，這次批評的是國防部高層決策者，他認為五角大廈不希望戰爭停止，戰爭持續才能購買武器，也才能支持國防工業。相比之下，自己更關心美國軍人。

任務與目的(task and purpose)報導，川普在白宮新聞發布會上說：「我並不是說軍人都愛我，而是我關心士兵。我想，五角大樓的高層人士可能期望一直有戰爭，這樣才能繼續製造炸彈、飛機，以及所有東西(武器)，才能使那些優秀的公司感到高興。」

川普還表示，由於伊斯蘭國已經不再擁有任何地盤，他希望美軍從敘利亞撤出，但這想法與國防部高層相違背。

川普說：「很好，讓我們把士兵帶回家。...但有些人不希望士兵回家，有些人就喜歡繼續花錢。」

五角大廈發言人向白宮轉達，總統講話是問題的。而參謀聯席會則拒絕對此事發表評論，他們不能以軍職身分批評美國總統。

9月3日，《大西洋》月刊報導，川普發表一連串的否定退伍軍人言論，川普2018年11月11日原本要去法國的美軍公墓，但當時氣候不佳，而他向另一位高階成員在討論行程中，曾問：「為什麼我應該去美軍公墓？那裏都是一群魯蛇」；而同一行程中，川普與其他官員的對話又指出，「那些在貝勒森林戰役陣亡的陸戰隊是『傻子』」。

去年，當總統參觀了阿靈頓國家公墓，他在曾任海軍陸戰隊隊長、時任國土安全部部長的約翰·凱利的兒子墓前表示「我不懂，他們有什麼好紀念的？」

另一起事件是在法國，同樣是《大西洋》月刊的報導，川普2018年11月訪法行程中，官員本來打算安排他，親訪一戰陣亡美軍的長眠之地─埃納馬恩陣亡將士公墓（Aisne-Marne Cemetery）。官員告訴川普，雖然下雨又起霧不宜搭直升機，不過仍可驅車前往。沒想到川普稱墓地葬的「都是魯蛇和蠢蛋」，又擔心雨水弄溼頭髮，硬是不肯前往。最後白宮的說法是，墓地位在巴黎城外80公里，總統車隊要行經這一大段路程，法方在安排維安上，時間太急迫。

《大西洋》文章出爐後，川普氣呼呼否認說過這種不敬的話，並大罵假新聞，3日更告訴媒體，該報導可恥；他堅稱自己準備要分2天前往2處墓園，是祕勤局告訴他不能搭直升機，「我說我必須去，我想去。」川普說，他打電話回家給第一夫人梅蘭妮亞，「我痛恨這種事，我來這裡就是要去墓園。」

(中時新聞網)