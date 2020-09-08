因有油漆潑到潭水裡，有破壞環境生態疑慮，縱管處將依照發展觀光條例第13條，裁處3萬元以上、30萬元以下罰款。（民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮壽豐鄉鯉魚潭租船業者今發現自家9艘船艇遭人惡意潑漆，造型艇上被潑上灰色、藍色油漆，且潭面漂有一層油污；縱管處鯉魚潭管理站表示，潑漆含有毒物質，恐造成水質污染，若找到潑漆者，可處30萬以下罰鍰，警方據報已展開調查。

業者林三郎表示，早上7時許，接到員工發現碼頭內，共8艘電動船跟1艘10人座快艇遭大量油漆潑灑的消息後趕往查看，座椅、船舵及電子螢幕等都受到油漆波及，清理困難。目前員工嘗試用甲醛擦拭，味道難聞，恐要7天恢復；電動船隻每艘造價20萬元、快艇價格約100萬元，財務及營業損失估計近10萬元。

林三郎說，因昨天遊艇業者共同普渡，傍晚5時許下班離開前，確定船隻都是正常的，推測是昨晚發生的；過去沒發生過類似的破壞事件，頂多年輕人會在晚上偷踩船。7月份曾和附近餐廳有糾紛，懷疑跟這次潑漆事件有關，已報警調查。

吉安警分局今獲報鯉魚潭船隻毀損案件表示，調閱路口監視器，目前已鎖定特定涉案對象，全力偵辦中，未來將加強沿線巡邏勤務維護治安。

因有油漆潑到潭水裡，水面漂浮油漬，有破壞環境生態疑慮。花東縱管處鯉魚潭管理站主任蔡威平表示，除了要查是誰潑漆外，因潑漆可能造成鯉魚潭水質汙染，縱管處會依照發展觀光條例第13條，裁處3萬元以上、30萬元以下罰款。

(中時 )