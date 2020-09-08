聖約翰科大當天的活動資訊（戴上容翻攝）

板橋亞東技術學院活動資訊（戴上容翻攝）

環保局推廣二手物巡環再利用，歡迎校內學生及校外民眾前來二手市集活動參觀選購（環保局提供／戴上容新北傳真）

大學新學期開始，畢業生搬離宿舍後留下許多物資，新北市環保局特別與各大專院校合作，於9日、11日分別於板橋亞東技術學院、淡水聖約翰科技大學舉辦各式家電、桌椅二手市集活動，讓學子們前往選購使地球更環保。

環保局指出，去年於新店耕莘健康管理專科學校及板橋致理科技大學開辦回收畢業生二手物資、開學季「校園二手市集活動」售出76件商品廚房家電、生活家電、資訊物品、桌椅、櫃子及腳踏車，金額共計1萬8千元全捐贈給校內二手物推廣平台及關懷弱勢學生使用，今年再與亞東技術學院及聖約翰科技大學合作。

環保局表示，「校園二手市集活動」所拍賣物品，是由今年6月與亞東技術學院、聖約翰科技大學辦理2場次的「二手物回收兌換好禮活動」所蒐集物品，也包含新北市「幸福小站」的物資和板橋區、淡水區清潔隊從民眾回收物整理而來的物資。

環保局指出，新北市自97年即推出「舊愛新歡-餘裕物資媒合平台」，並於100年首創「幸福小站」，將民眾提供的堪用二手物資免費媒合予弱勢、清寒、失業、低收等對象，讓無能力購置且急需家具的弱勢家庭能即時獲得物資援助。

據統計，「幸福小站」成立至今年7月底，已改善市內3843戶需救助者家庭境況，也為2萬5399件二手物資找到新家，讓1萬4296位市民家聚滿愛，此次活動也將久未獲媒合的二手物資加入拍賣，增加循環再利用率。

(中時 )