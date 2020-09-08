美國科技股上周經歷3月底以來最大修正，讓市場頻傳是否科技股泡沫就要破滅，對此，也曾經在2000年美股網路泡沫前投入大量資金的日本軟銀（Softbank）集團創辦人孫正義，被揭露投入40億美元(1180億元新台幣)，買進美國科技公司股票選擇權，是這波美國科技股強漲的主因。

面對美股科技股大幅修正，軟銀股價周一(7日)大跌超過7%。據英國《金融時報》報導，日本軟銀旗下願景基金（Vision Fund）近幾個月來不斷增持美國科技股的選擇權，被視為是今年美國科技股大漲的主因之一，而被稱為「那斯達克巨鯨」，並從其中獲利超過40億美元，投資標的包括亞馬遜、微軟、Netflix、蘋果以及特斯拉。但這行為有違願景基金的操作模式，也就是長期投資持有的方式。資產規模高達 1,000 億美元的願景基金，曾投資日本雅虎、日本iPhone銷售權等，最有名的投資則是在當時仍在初創階段的大陸電商巨頭阿里巴巴。

然而，願景基金近年來投資包括針對WeWork 和Uber等初創企業，但受到監管單位不願放行，甚至是營運模式就出現問題等，導致願景基金在過去1整個財年虧損 1.9 兆日圓（約177 億美元），並牽連母集團軟銀，創下39年來最大虧損。願景基金對WeWork的百億美元投資，最後該公司估值更僅剩29億美元。

孫正義本身則是韓裔日本人，並在1980年代創辦軟銀等公司，並在1999年末至2000年初大舉投入美國網路泡沫狂潮，曾在這段期間每周進帳100億美元，並在雅虎市值最高的時候，超過微軟創辦人比爾•蓋茲(Bill Gates)成為1天時間世界首富，但在網路泡沫破滅後，700億美元資產崩跌，軟銀股價暴跌93%，市場擔憂，孫正義目前的行動跟當時相當類似。

不過，《路透》報導，摩根大通分析師日前發布報告指出，如今的美股科技股強漲與當年的網路泡沬有根本上的不同，當年的泡沫基於對前景的期望，這次科技股新一季度的財報表現強勁，蘋果、特斯拉等漲勢亮眼的股票還在8月底拆分，就算9月初面臨回檔壓力，美國科技股仍是今年以來表現最亮眼的族群之一。

(中時新聞網)