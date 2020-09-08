台南市官田水雉生態教育園區復育有成，園區與連鎖超市通路合作，找上種植菱角有20多年經驗的林丙火，主打友善水雉的安心菱角，品牌以「官田菱雉菱」為名，9日起正式在全台100個門市限量上架，喚起民眾對生態環境維護的重視，也幫助小農銷售菱角，讓友善耕作能持續推展下去。

水雉生態教育園區主任李文珍表示，為營造適合水雉生活的棲地，園區周邊許多農民選擇善待土地的方式耕作，林丙火就是其中之一，為了保護水雉，他甚至還會自掏腰包承租其他農民的菱角田，還選擇低利高成本，但能淨化水質的四角菱，全盛時期種植面積達3公頃，但銷售壓力大，近年僅剩約1公頃。

台南官田安心菱角9日在全聯指定百家門市上架開賣，並以「官田菱雉菱」為品牌，協助小農行銷友善種植的鮮菱角，也為生態環境盡一份心力。（李文珍提供／莊曜聰台南傳真）

四角菱外型有4個彎角，不能像兩角菱一樣當零嘴，收購價較低，得另外雇工剝殼後，市場價格較高，但扣除工錢其實並無利潤，但生長期與水雉繁衍期重疊，對復育有極大幫助，林丙火目前栽種約7分地、兩角菱則是3分地，年產約1.5萬台斤。

台南市官田水雉生態教育園區復育有成，為鼓勵農民投入友善種植行列，與連鎖超市通路合作，推出「官田菱雉菱」生鮮菱角，9日起在全聯指定門市上架販售。（莊曜聰攝）

9日起開始在全聯指定門市上架的鮮菱角將以四角菱為主，中秋節過後兩角菱也會跟著上市，品牌也定為「官田菱雉菱」，還設計了水雉擁抱菱角的可愛圖騰，李文珍說，希望大家買菱角時，也能想到水雉，喚起大家對生態環境維護的重視，讓水雉復育的工作可以全民化，也讓水雉在這塊土地上，能永續繁衍，生生不息。

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