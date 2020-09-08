瑞基(4171)8月合併營收7285萬元，較去年同期成長127.77%，前8月營收5.11億元，年成長136.98%。目前全球新冠肺炎疫情未歇，不少國家爆發二次疫情，專家指出新冠病毒流感化可能性增高，檢測市場需求持續成長，瑞基積極擴產，試劑百萬產能自動化產線預計9月底進廠試車，預期將在第4季投產。

瑞基積極佈局新市場，在歐盟方面，英國當地測試於7月第一階段順利通過，8月代理商訂購10套POCKIT Central系統供第二階段端點測試使用，測試預計於9月底完成；德國市場也開始佈局，與客戶積極洽談中。在亞洲方面，菲律賓市場已著手進行當地佈局；印度市場，瑞基實驗室用qPCR新冠病毒檢測試劑通過印度醫學研究委員會(Indian Council of Medical Research, ICMR)評測，當地代理商將著手下一步進口事宜，其後也將接續進行瑞基其他平台的當地測試。

在台灣市場方面，8/18中央主管機關公告的新冠肺炎指定檢驗機構，已有8間包含國軍台中及高雄總醫院、衛福部金門及澎湖醫院、連江縣立醫院、綠島及蘭嶼鄉衛生所等指定檢驗機構，使用瑞基新冠病毒檢測平台。外交部8月亦與瑞基簽訂核酸分析檢測試劑組採購案之開口契約，續訂試劑；非新冠市場方面，水產與畜產皆較去年分別成長58.34%與44.8%。

(時報資訊)