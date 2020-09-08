傳統旺季來臨，PCB廠—健鼎(3044)及燿華(2367)8月合併營收同步攀高，其中健鼎8月合併營收51.09億元，創下單月歷史次高，燿華因手機及無線藍芽耳機等客戶訂單回流，8月合併營收回升到14.09億元，較上月成長43.12%，隨著客戶訂單持續增溫，健鼎及燿華預估，第3季營運可望超越第2季。

健鼎8月合併營收為51.09億元，與上月50.86億元成長0.5%，較去年同月則衰退1.4%，累計前8月合併營收為349.23億元，較去年同期衰退1.6%。

健鼎上半年營業毛利43.81億元，營業利益22.69億元，稅後盈餘22.92億元，每股稅後盈餘4.36元；由於7、8月合併營收均突破50億元，健鼎第3季合併營收可望超越第2季，亦可超越去年同期。

燿華8月合併營收14.09億元，較上月增43.12%，較去年同月32.17%，累計前8月合併營收82.82億元，較去年同期減少43.13%。

燿華表示，由於手機客戶拉貨啟動，且無線藍芽耳機訂單回流，加上車用客戶訂單緩步回升，預估第3季營收比第2季好，且第4季有機會比第3季好。

(時報資訊)