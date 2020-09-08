據內政部不動產資訊平台的資料顯示，過去11年的時間六都的住宅房屋稅籍數量增加將近80萬戶，數量增加最多的仍是人口最多的新北市，11年期間增加約23.8萬戶，但若對比區域的家庭規模來看，桃園地區則是新房子供給規模最大的區域，平均每5戶人家就有一間新房子可挑選，供給規模最少的則是台北市，平均每16戶人家才有一間新房子的供給。

從長期的住宅房屋稅籍統計變化可發現，六都之中房價最高的台北市反而供給量增加最少，11年之間僅增加6.3萬戶住宅，甚至低於市場交易規模最少的台南市，顯見台北市雖然不動產價值高且需求強，但受限於區域內鮮少有大規模的重劃區釋出，在可興建的土地原料有限的狀況下，因此增加的戶數量最少。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，雖然台北市房屋需求強但供給甚少，不過成熟的捷運網絡串接大台北生活圈，加上新北市有許多重劃區與新大樓的供給，從單價1字頭到單價8字頭的新大樓都有，因此「工作在台北、生活在新北」逐漸成為一種新的生活樣貌，新北市的新大樓也補上了北市供給量不足的缺口，新北市過去11年就增加了23.8萬戶的住宅稅籍數量，增加數量位居全國之冠。

不過雖然新北市供給量最多，但若對比市場需求的規模來看，市場最熱鬧的就屬桃園市，桃園市近11年房屋就增加17.4萬戶，數量僅次於新北市，但若對於市場上的家庭戶數規模來看，平均每五戶住家就有一戶新房屋可選擇，桃園市供給量大，主要受惠房價相對大台北平價，且區域內人口結構年輕工作機會多且需求穩定，加上區域內有許多的重劃區可開發推案，同時又具備許多重大建設題材，因此住宅房屋稅籍增加數量明顯。

除了桃園市以外，新增供給較多的區域還包括有台中市、台南市與高雄市，台中市11年期間房屋稅籍住宅增加13.7萬戶，台南市增7.4萬戶，高雄市增加11.3萬戶，這些區域也受惠於房價所得比相對負擔較輕，想要購屋的民眾，也有較多的新大樓可選擇。

(時報資訊)