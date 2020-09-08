受新冠疫情影響，日本爆發居酒屋破產潮，今年1至8月已倒130家，是2000年以來同期支最，較去年高出3成以上，研究機構帝國數據銀行指出，若持續這種步調，今年肯定會打破去年倒閉161家紀錄，寫下20年來之最。

日本居酒屋、串燒店產業自2017年來改正酒稅法以來便面臨嚴重考驗，酒類價格上升、從業意願低落導致人事成本更加上漲等不利因素惡性循環，疫情造成消費低落堪稱最後一根稻草，大型或連鎖店家還可勉強支撐，中小型或獨立營運店家在這波受害最深，130家中就有105家負債額未滿5000萬日圓，不是大錢，但沒生意時就是湊不出。

東京都、大阪府人口密集，觀光也發達，原本應是中小型或獨立營運居酒屋能立足之處，但疫情衝擊下比起其他地區店家多半做熟客的店家，衝擊更嚴重，各有21家倒閉，是所有都道府縣最多。

儘管根據日本食品服務協會調查，7月外食市場銷售額與去年同期相比已恢復85%，但4月緊急事態宣言後同比暴跌60%帶來的傷害已重創居酒屋產業，而且酒類消費同比只恢復47.2%，居酒屋從3月以來一直處於「持續毀滅的狀態」，很可能會進一步淘汰規模不夠大的業者。

目前業者對政府各種刺激消費政策抱有期待，不過帝國數銀指出，中小型業者並不像大型連鎖業者有充分應對能力，例如必須減少座位數來確保社交距離，或者是新用餐型態帶來較低利潤、較高成本等獲利模式，都不是他們能負擔，倒閉潮恐將持續惡化。

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(中時新聞網)