愛吃炸物、烤肉的人注意！台中39歲許姓輕熟女，平常最愛吃臭豆腐、炸雞或烤肉，雖知道對身體不好，卻經常忍不住，日前她感覺腹部悶脹、排便不順及排血便，就醫接受新式改良「免麻醉減痛大腸鏡」檢查，在大腸處發現鋸齒狀腺瘤，切除後可避免未來癌化風險。

亞洲大學附屬醫院肝膽胃腸科主治醫師曾晟恩指出，許姓患者對臭豆腐情有獨鍾，平時也常吃炸雞、烤肉，檢查病理報告顯示罹患「無蒂鋸齒狀腺瘤」，這種腺瘤多出現在腸壁褶皺且經常被黏液層覆蓋，再加上顏色與腸背景相似、與息肉界線不清楚，常被誤認為未清腸乾淨的糞便渣而遭到忽略。

曾晟恩表示，大腸癌位居台灣十大癌症死因第三名，其中根據大腸息肉的癌變機制，又可分為增生性息肉、無蒂鋸齒狀腺瘤或傳統鋸齒狀腺瘤，無蒂鋸齒狀腺瘤因檢查過程可能遭忽略而未切除，再加上民眾重複篩檢意願低，長久下來恐轉變為大腸間隔癌。

曾晟恩強調，許多民眾聽到「無麻醉」大腸鏡檢查常常會害怕，以許女為例，剛開始就相當緊張、憂心疼痛，而其實，新式「免麻醉減痛大腸鏡」是用水取代空氣撐開大腸，可減輕大腸鏡通過轉彎處時的疼痛，並藉由直軸保持短縮法讓大腸鏡直線進出，再配合透明帽的輔助、檢查視野較開闊，透過偵測棕色病變區域可早期揪出病因。

曾晟恩提醒民眾，若出現間斷血便、腹部悶痛或體重減輕、貧血等症狀，有可能是腸息肉導致，應特別留意並就醫檢查。

(中時 )