漢來美食（1268）8月營收3.65億元，月增16.62%、年增16.48%，僅次於年度最旺的1月份，創歷史同期新高，累計1-8月營收21.23億元、年減15.78%。

展望後市，漢來美食下半年將持續拓點展店，且舊店改裝後重新開幕並投入電商事業，加上政府政策作多刺激市場消費潛力大爆發，法人樂觀預估，漢來美食下半年可望追回受新冠疫情影響的上半年業績。

漢來美食自4月起走出受新冠肺炎衝擊的谷底黑暗期，5至8月營收每個月都以兩位數成長的速度攀升，8月份更較去年同期成長16.48%，創歷史同期新高，排除展店因素，成長主要關鍵來自同店業績成長，顯示漢來美食旗下餐飲品牌的產品力與行銷力禁得起市場考驗。

9月雖是餐飲業的小月，但因國人仍無法出國旅遊，所有休閒消費只能留在境內，加上國內在防疫工作與疫情控制上讓國人感到較為安心，漢來美食預估節假日的用餐需求仍高，而依照往例，農曆7月也是衝刺月餅銷售的時候，漢來美食今年月餅銷售可望較去年成長，另有人氣禮盒蛋黃酥和旺來酥，預期將可補足因農曆7月而短少的宴會廳營收。

漢來美食創新品牌與展店計畫不停，第4季將會開出小蔬食「五梅先生」高雄巨蛋店和新品牌烤鴨專賣店桃園台茂首店，同時漢來美食7月中旬正式推出新零售電商產品「來拌麵」，目前已完成電商和實體銷售通路舖貨，先發口味「椒麻醬香」推出後市場反應熱絡，預計可年底前可達出貨與上架目標，且並將在年底前推出第2支口味，集團營運動能持續增溫。

漢來美食表示，雖然今年餐廳的生意受到新冠病毒疫情的影響甚鉅，但也促使公司加快了冷凍與常溫食品的開發，在短短不到半年的時間，就推出1款常溫的拌麵和3道冷凍熟食，為營收注入新的活水，也讓經營團隊了解到新通路的可行性與重要性。面對不可知的疫情發展和未來的節慶，能夠讓消費者方便購買及配送到家的冷凍熟食和常溫食品，將可為公司增添旺盛火力，成為另一隻小金雞。

(工商 )