根據內政部統計，11年來六都住宅房屋稅籍數量增加近80萬戶，其中增加最多的新北市即增加了23.8萬戶，不過若對比家戶數規模來看，桃園平均每五戶人家就有一間新房屋可挑選，不過新屋供給最少的台北市平均每16戶人家，才有一間新住宅供給。

近年六都稅籍住宅以平均每年超過7萬戶的速度增加，目前六都合計約620萬戶。房價最高的台北市11年間僅增加6.3萬戶住宅，等於平均每年僅增加5千多戶，甚至還低於市場交易規模最小的台南市，顯示台北市雖然不動產價值高且需求強，但受限於區域內鮮少有大規模的重劃區釋出，可興建的土地原料有限，在六都中增加的戶數量最少。

此外，11年間台中市也增加13.7萬戶住宅、高雄市增加11.3戶住宅，平均每年新增住宅都超過1萬戶。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，台北市房屋需求強但供給甚少，不過成熟的捷運網絡串接大台北生活圈，加上新北市有許多重劃區與新大樓的供給，從單價1字頭到單價8字頭的新大樓都有，因此「工作在台北、生活在新北」逐漸成為一種新的生活樣貌，新北市的新大樓也補上了北市供給量不足的缺口，新北市過去11年就增加了23.8萬戶的住宅稅籍數量，等於平均每年增加逾2萬戶，增加數量居全國之冠。

雖然新北市新屋供給數量多，不過若對比市場需求來看，以市場上家庭戶數計算，桃園11年間增加17.4萬戶，平均每五戶人家就有一戶新房屋可選擇，為六都中比例最高。

曾敬德表示，桃園市供給量大，主要受惠房價相對大台北平價，且區域內人口結構年輕工作機會多且需求穩定，加上區域內有許多的重劃區可開發推案，同時又具備許多重大建設題材，近年建商購地推案熱絡，住宅增加數量明顯。

(工商 )