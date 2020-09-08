恒指尾盤拉高 收升34點 17:122020/09/08 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 香港恒生指數8日震盪，早盤開高195點，報24,785點，已來到全日高點，之後新經濟龍頭股賣壓湧現，大盤轉為向下。恒指最多跌248點到24,341點，創近一個月低位。午盤以後，恒指跟隨A股回升再度彈升，終場收升34點，收報24,624點，漲幅0.14％。大盤全日成交1,406億港元。國企指數升65點，漲幅0.67％，報9,830點。 (工商 ) #恒指 #大盤 #漲幅 #香港 #尾盤 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 恒指午盤收跌139點 跌幅收窄 13:152020/09/08 財經 恒指早盤震盪 升幅收窄 11:092020/09/08 財經 A股開高 滬指一度重回3,300點 11:232020/09/08 財經 《日股》新冠疫苗有信心 日經收漲184點 16:142020/09/08 財經 女兒洗澡答應給搓背 爸竟伸狼爪揉胸、指侵判3年4月 10:352020/09/08 社會 恒大7折賣房 金九銀十衝銷售額 04:102020/09/08 全球財經 《期貨》三大期指全開高 9月台指期上漲77點 09:092020/09/08 財經 湧短急單 上銀營收轉正成長 04:102020/09/08 證券．權證 遭朱學恒指「偏遠小鄉鎮來的人」 林右昌批：無知落伍 16:342020/09/08 政治 權證星光大道－永豐金證券 神盾 聯盟敦泰添動能 04:102020/09/08 證券．權證 財經熱門新聞 電信三雄再戰4G 499雙飽 - 財經要聞 - 工商時報 雅迪登台 電動機車進入戰國時代 - 財經要聞 - 工商時報 若「3天規則」生效 華爾街分析師：美股今晚不妙 - 財經 剩6天 華為死期快了！傳急叫台積電做一件事 - 財經 沙國大砍價 國際油價重挫 - 全球財經 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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