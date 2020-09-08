香港恒生指數8日震盪，早盤開高195點，報24,785點，已來到全日高點，之後新經濟龍頭股賣壓湧現，大盤轉為向下。恒指最多跌248點到24,341點，創近一個月低位。午盤以後，恒指跟隨A股回升再度彈升，終場收升34點，收報24,624點，漲幅0.14％。大盤全日成交1,406億港元。國企指數升65點，漲幅0.67％，報9,830點。

(工商 )